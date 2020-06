VIDEO | Covid e donazione di sangue, cos'è successo a Pescara nei 3 mesi di emergenza?

Il fabbisogno di sangue e altri emocomponenti piastrine e plasma è stato perfettamente garantito durante la fase acuta dell'emergenza, periodo in cui sono state effettuate trasfusioni anche a pazienti Covid.

"Siamo stati molto attenti ai movimenti di entrata e uscita di questo bene prezioso ed insostituibile e siamo riusciti a governare perfettamente la disponibilità di sangue in questo periodo particolare - spiega la dottoressa Patrizia Accorsi - per i pazienti Covid abbiamo cercato, attraverso le trasfusioni, di mantenere il livello di emoglobina più alto per compensare gli stress respiratori".