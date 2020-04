Covid-19, i dati aggiornati sul contagio a Spoltore: dall'inizio della pandemia 52 cittadini sono risultati positivi al coronavirus, equamente divisi tra uomini e donne, con età media di 56 anni. I casi attivi in questo momento sono 40, tra cui ve ne sono 32 in assistenza domiciliare.

7 spoltoresi sono ospedalizzati, nessuno è in terapia intensiva. Sono 3 i cittadini deceduti: l'età media di chi non ce l'ha fatta è 87 anni. Negli ultimi dieci giorni sono triplicati i cittadini guariti: ora sono 9. Tra di loro, l'età media è 43 anni. Ecco cosa afferma il sindaco Luciano Di Lorito:

"È ancora positiva anche la spoltorese di 96 anni ospite nella casa di riposo fuori comune. L'origine dei contagi per i nostri cittadini continua a provenire nella stragrande maggioranza dalle strutture sanitarie, i contagiati sono persone che si erano ricoverati o sanitari che stanno svolgendo, oggi più che mai, il loro eroico lavoro".

Poi Di Lorito fa un appello ai suoi concittadini:

"Tra una settimana passeremo alla cosiddetta Fase 2, vi chiedo di mantenere il senso di responsabilità che vi ha contraddistinto in questi quasi due mesi e lo stesso rispetto delle regole: sia in questi ultimi sette giorni, sia nella Fase 2. Sono sicuro che se ognuno di noi farà la sua parte, come è stato fino ad oggi, presto potremo letteralmente uscire fuori da questa drammatica situazione".