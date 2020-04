Arrivano le "cover" per le mascherine, l'iniziativa è di un pescarese [FOTO]

Arrivano le "cover" per le mascherine, l'iniziativa è di un pescarese. Alessio Sarra, 37 anni, è un imprenditore immobiliare e ha ideato questo progetto che coinvolge anche Stefano Esposto, operatore del settore della moda, e Luca Gialluca, che con le sue sarte realizza materialmente le cover.

In questa maniera i bambini potranno indossare più facilmente i dispositivi di protezione. Per l'occasione, Sarra ha registrato il marchio #andratuttobene e creato il sito Internet covermascherine.com:

"L'idea - racconta - è nata nelle prime 24 ore di isolamento, mentre ero a casa con mia moglie e i nostri due figli. Ho subito immaginato quanto sarebbe stato difficile far indossare loro le mascherine. E ho pensato immediatamente a quando si uscirà da questa situazione e, soprattutto, a come lo faranno i più piccoli. L'obiettivo, infatti, è anche quello di porre i bambini al centro del dibattito, perché, in prospettiva, saranno le vere vittime di questa emergenza".