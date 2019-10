Corso di primo soccorso della Misericordia Pescara dal 5 novembre, ecco come iscriversi

Inizierà martedì 5 novembre il nuovo corso di primo soccorso organizzato dalla Misercordia di Pescara.

La prima lezione del corso si terrà il 5 novembre alle ore 21 nella sede di via delle Fornaci 2.

Il corso è suddiviso in più date con cadenza bisettimanale e ha lo scopo di formare i nuovi volontari per svolgere i seguenti servizi:

emergenza sanitaria 118;

trasporto disabili e infermi;

dialisi;

assistenza sanitaria a manifestazioni e tanto altro.

Il corso, per poter poi entrare a far parte della Fraternita Misericordia Pescara come soccorritore, si terrà nella sede della Misericordia di Pescara in via delle Fornaci 2 il martedì e il giovedì dalle ore 21 alle ore 22:30 (approssimative). Le lezioni saranno tenute da personale sanitario del 118 di Pescara e dell'ospedale stesso.

Per informazioni e iscrizioni si può telefonare al numero 329-6386421.