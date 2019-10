Corso patentino per cani della Asl di Pescara, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il corso del patentino per cani, organizzato dalla Asl di Pescara.

Lo scopo è quello di responsabilizzare i proprietari attraverso un percorso formativo molto interessante.

Verranno analizzati i metodi educativi che riguardano sia il cucciolo che il cane adulto, al fine di equilibrare il suo corretto inserimento nel nucleo familiare.

Si parlerà di benessere animale, di eventuali errori di gestione commessi dai proprietari e di come rispettare la natura dell'animale, una volta presa in considerazione le caratteristiche di razza. Verrà approfondito il discorso relazionale uomo/cane, compreso quello con i bambini.

Le lezioni verteranno anche sulla normativa vigente, sugli obblighi dei proprietari e sulla cosiddetta proprietà responsabile. Alla fine verrà rilasciato un attestato. Il costo è di 20 euro.



Il corso si terrà per tre sabati consecutivi: 9, 16 e 23 novembre dalle ore 16 alle 19. Per iscriversi: Stefania Barone 3926961595 che collabora nella organizzazione e gestione utenti, mentre per altre eventuali informazioni: dottor Di Tommaso 085/9898855.