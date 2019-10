Riscontri positivi per il corso sul mutismo selettivo al Centro Psica

Riscontri positivi per il corso di approfondimento sul mutismo selettivo che si è tenuto al Centro Psica sabato 26 e domenica 27 ottobre. I numerosi relatori intervenuti hanno fornito ai presenti alcune interessanti indicazioni sulle tecniche da adottare quando ci si trova di fronte a questa patologia, che può colpire sia i bambini sia gli adolescenti creando non poche sofferenze anche alla loro famiglia.

Il corso è stato organizzato dalla dottoressa Marta Di Meo, psicologa e psicoterapeuta, che così commenta:

"Sono state due giornate piene di contributi interessanti. Due intense giornate di formazione, caratterizzate da scambi tra le varie figure professionali e i genitori, con tante emozioni. Ringrazio i relatori e tutti i corsisti che sono arrivati da ogni parte d'Italia, per aver reso indimenticabili questi due giorni".

Sabato sono intervenuti esperti del settore come la professoressa Angela Serafini, dirigente scolastica di Castel di Sangro, e il dottor Mario D’Ambrosio, psicoterapeuta specializzato in disturbi del linguaggio. Non è poi mancata la testimonianza di una madre.

Domenica, invece, è stato il turno della dottoressa Anna Biavati Smith, speech therapist in video conferenza da Edimburgo, e della musicoterapeuta Sonia Falcone. Anche in questo caso si sono rivelati preziosi i contributi dei genitori che hanno voluto condividere con gli altri la propria storia.

Entrambe le giornate sono state concluse dalla dottoressa Di Meo, noccianese tra i massimi conoscitori di mutismo selettivo in Italia, di cui si occupa dal lontano 2009, con un'ulteriore specializzazione effettuata negli Stati Uniti e che va avanti da alcuni anni con continui aggiornamenti professionali. Il corso verrà presto replicato a Milano.