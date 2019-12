Due giorni di corso di formazione per le emergenze a Lettomanoppello - FOTO

Due giornate di formazione per gli operatori della protezione civile di Lettomanoppello, per essere pronti alla collaborazione e coordinazione con gli operatori sanitari in caso di calamità naturali per gli interventi di primo soccorso. Il 27 e 28 dicembre l'associazione "Formiamo Formazione" con il presidente Francesco Bevilacqua ha permesso agli operatori della protezione civile di seguire lezioni teoriche e pratiche per apprendere tecniche di soccorso, disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardio polmonare e conoscere i presidi sanitari che posso ritrovarsi ad usare in caso di calamità.

Soddisfatto il responsabile del nucleo di protezione civile Simone Martinelli per questa importante due giorni formativa in collaborazione con "Formiamo Formazione" che segnerà l’inizio di una lunga e proficua collaborazione per avere un gruppo sempre preparato e pronto a fronteggiare le emergenze. Il corso si è tenuto nella sala convegni del Comune di Lettomanoppello, che da pochi giorni ha a disposizione una nuova motoslitta per i servizi di emergenza in caso di neve.