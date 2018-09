Riparte il corso gratuito di autodifesa per donne, 100 posti disponibili: ecco come iscriversi

Un corso gratuito di autodifesa femminile. È quello che organizza, per il sesto anno consecutivo, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara.

«Un modo per dare sicurezza alle donne», dice Tiziana Di Giampietro, presidente della Commissione.

I posti disponibili sono in totale 100 per altrettante donne o ragazze dai 14 anni in su residenti nel comune di Pescara e con il certificato medico di idoneità. Le lezioni sono programmate da ottobre a dicembre. L'unico costo sarà quello per i costi di iscrizione e assicurazione pari a 30 euro.

A occuparsi del corso saranno il maestro Luigi D'Andrea Biase della palestra Karate Do Asd e i suoi istruttori: verranno proposte e insegnate alcune tecniche di apprendimento che non richiedono forza e violenza, ma che consentono di guadagnare tempo e mettersi in salvo in caso di aggressione. In sostanza per conoscere le tattiche di difesa.

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente nella palestra Karate Do in via Lago di Campotosto 30 dalle ore 17 alle 21. È possibile anche telefonare per informazioni ai seguenti numeri: 085/53548 o 346/9642908.