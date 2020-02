Alla Scuola Estetica Moderna di Pescara partono i corsi di Make Up Artist

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di specializzazione nel trucco artistico che permettono di ottenere la qualifica professionale di Make Up Artist and Style.

Si tratta di una figura molto richiesta nel panorama teatrale e dello spettacolo in generale, ricercata anche dalle case di produzioni cinematografiche e televisive.

Le lezioni si terranno, a partire dal prossimo mese di marzo, alla Sem, Scuola di Estetica Moderna, presente a Pescara dal 1966 e riconosciuta dalla Regione Abruzzo.

La direzione artistica è affidata a Jonathan Tabacchiera, docente tra i più preparati d'Italia e apprezzato coreografo. Il percorso didattico prevede anche insegnamenti legati alla storia del costume e agli effetti speciali, con stage formativi e partecipazioni nelle quinte e nei camerini dei principali teatri della zona. Nelle scorse edizioni, i ragazzi dell'Accademia Make Up hanno preso parte alla manifestazione "Amami Teatro", svoltasi al Marrucino di Chieti.

«Tutte le allieve dei corsi di estetica e non solo usufruiscono dei nostri servizi di avviamento al lavoro, in Abruzzo e nel resto d'Italia», commenta Morelli, titolare e responsabile delle relazioni esterne, «seguiamo da vicino il percorso professionale dei nostri iscritti e la qualifica di Make Up Artist, sotto questo aspetto, è una sfida particolarmente stimolante».