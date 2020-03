Coronavirus, zona rossa in tutta Italia e scuole chiuse fino al 3 aprile: ecco cosa prevede il nuovo decreto

Il presidente del consiglio Conte ha annunciato poco fa, durante una conferenza stampa straordinaria, l'istituzione di un provvedimento che estende le limitazioni di spostamento e la chiusura delle scuole fino al 3 aprile a tutta Italia. Un provvedimento che, come il premier ha spiegato, si può sintetizzare con "io resto a casa".

Le regole stringenti stabilite pochi giorni fa per le zone dell'Italia settentrionale più colpite dal Coronavirus, dunque, valgono ora per tutta Italia, Abruzzo compreso.

I cittadini italiani dovranno evitare su tutto il territorio spostamenti a meno che non siano motivati da comprovate ragioni di lavoro, in caso di necessità o motivi di salute. Vietati gli assembramenti anche all'aperto o all'esterno dei locali. Si potrà circolare con un'apposita autocertificazione in cui ci si assume la responsabilità per la motivazione dello spostamento. I controlli saranno effettuati dalle forze dell'ordine. Ovviamente sarà permesso uscire per fare la spesa o altre ragioni di sussistenza.

Possibili denunce e sanzioni contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità. Vietato lo spostamento dal proprio domicilio per i positivi al Coronavirus. Estesa come già detto la chiusura delle scuole fino al 3 aprile. I controlli, come stabilito dal Ministero dell'Interno, saranno effettuati dalle prefetture tramite i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.