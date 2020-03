Coronavirus, volontari della protezione civile e agenti di polizia in servizio alla stazione

I volontari della protezione civile e gli agenti della polizia di stato sono in servizio alla stazione di Pescara per far rispettare i provvedimenti che riguardano le persone che arrivano in città dalle zone rosse.

A questi viaggiatori viene consegnato il vademecum che li consiglia (ma non li obbliga) di mettersi in auto quarantena, cioè la quarantena volontaria.

Ieri il sindaco Carlo Masci, prima di andare in Comune, si è recato nello scalo ferroviario di Pescara Centrale per salutare volontari e poliziotti, ringraziandoli per l'impegno che stanno profondendo durante questa emergenza sanitaria.