Coronavirus, cancellati e sospesi altri voli all'aeroporto d'Abruzzo

Aumenta il numero di voli cancellati per il Coronavirus dalle compagnie aree all'aeroporto di Pescara. Lo rende noto la Saga che spiega come il volo da e per Milano LInate di Alitalia, sia stato sospeso fino al 3 aprile prossimo. Sospeso anche il volo per Catania della compagnia Volotea, che in questo caso rimarrà a terra fino al 4 aprile.

Ryanair ha sospeso e cancellato i voli per Bergamo Orio al Serio e per Bucarest fino a metà aprile e quello verso Malta fino all'inizio del prossimi mese. La Saga fa sapere che seguirà costantemente l'evolversi della normativa sulla materia, con modifiche alle modalità di fruizione che potranno variare anche da aeroporto ad aeroporto.