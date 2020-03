Coronavirus, l'appello del vicesindaco di Montebello di Bertona: "Zona rossa speciale in tutta l'area vestina"

Numeri del contagio troppo alti per l'area vestina, e per questo occorre estendere la zona rossa speciale anche a Penne, Farindola, Montebello Di Bertona, Civitella Casanova e Villa Celiera. Il vicesindaco di Montebello di Bertona Emanuele Pavone lancia un appello alle istituzioni regionali ed al senatore D'Alfonso per chiedere di estendere l'area interessata dalla zona rossa speciale, che attualmente in provincia di Pescara comprende solo Elice, anche agli altri comuni vestini dove i contagi sono particolarmente alti rispetto alla densità di popolazione:



Non è più tempo di attendere, in questi giorni ho visto e sentito sindaci e assessori di Civitella, Farindola, Villa Celiera, e Penne a cui abbiamo portato mascherine e tute per la prima assistenza.

Siamo tutti allo stremo, è necessaria una svolta. È una questione seria senza mezzi termini. Faccio appello alla dottoressa Veri, ma anche al senatore D’Alfonso ai consiglieri di maggioranza e di opposizione e ovviamente al presidente Marsilio.

I numeri dei contagi sono ormai esagerati per il nostro territorio e non possiamo permettere di allargare ulteriormente l'area del contagio. Creare la zona rossa speciale è assolutamente una questione per la salute e la vita del nostro territorio

Ieri il sindaco di Elice aveva descritto la situazione del paese come "apocalittica" dopo l'istituzione della zona rossa speciale con i presidi delle forze dell'ordine all'ingresso ed uscita del paese ed i blocchi che impediscono il transito delle vetture.