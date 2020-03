Coronavirus, istituita l’unità di crisi in Regione. Ne fanno parte specifiche figure professionali individuate tra i dipendenti regionali, coordinate dalla stessa Protezione civile e dal Dipartimento Sanità della Regione. Responsabile è Silvio Liberatore, dirigente del Servizio Emergenza e Protezione civile.

Stamattina a Pescara c’è stato un vertice sull’implementazione del Piano di emergenza regionale, convocato dal governatore Marco Marsilio e dall’assessore Nicoletta Verì, a cui hanno partecipato:

Si è parlato della necessità di potenziare la capacità delle strutture ospedaliere, per fronteggiare un eventuale e improvviso aumento dei casi legati al contagio. Ecco cosa si legge in una nota:

"Albani ha chiesto a tutte le aziende sanitarie di organizzare, in ogni presidio ospedaliero, percorsi dedicati per accogliere e ricoverare in sicurezza pazienti contagiati, in modo da non pregiudicare l’attività ordinaria dei presidi che, è bene ricordare, va avanti anche in questi giorni di emergenza. Le stesse Asl dovranno comunicare alla Protezione civile quelle che sono le necessità finanziarie per eseguire eventuali lavori di adeguamento delle strutture, anche sotto il profilo impiantistico".