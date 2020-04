Coronavirus, riprendono i tamponi anche nella tenda della Croce Rossa davanti all'ospedale [FOTO]

Tamponi per il Covid-19 (Coronavirus) nuovamente eseguiti anche nella tenda della Croce Rossa installata davanti all'ospedale di Pescara a partire da questa mattina, lunedì 27 aprile.

I test saranno eseguiti anche nella tensostruttura visto il miglioramento delle condizioni meteorologiche e visti i lavori nella palazzina rossa dove è situato il laboratorio.

Diverse le persone in fila da questa mattina in attesa del tampone utile a comprendere se ci siano nuovi contagiati. I volontari della Croce Rossa, nel frattempo, proseguono anche con le altre attività, come quella della consegna a domicilio di spesa e medicinali. Così come i servizi rivolti agli anziani delle case di riposo.