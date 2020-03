Coronavirus, 17esimo caso positivo al Covid-19: è una studentessa che vive a Pescara

Nuovo caso di positività al Covid-19 (Coronavirus) a Pescara nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo,

Si tratta di una studentessa della provincia di Foggia domiciliata nel capoluogo adriatico.

La ragazza è risultata positiva al test per il Covid 19 eseguito nel laboratorio di riferimento regionale.

A farlo sapere è il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. La giovane ha riferito di aver avuto contatti con un familiare, anche lui residente in Puglia, a sua volta risultato positivo al contagio. È asintomatica e attualmente si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl. È il 17esimo caso positivo registrato in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.