Coronavirus, Spoltore piange la sua prima vittima: il cordoglio del sindaco

Spoltore piange la sua prima vittima per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito con un post su Facebook, esprimendo cordoglio e dolore per l'uomo deceduto dopo qualche settimana dal contagio, che faceva parte di una famiglia molto conosciuta e stimata a Spoltore e che il primo cittadino conosceva personalmente ed apprezzava da anni.

Perdere i propri cari in questo momento è particolarmente difficile, perché non si può stare loro accanto come si vorrebbe e non è possibile celebrare i funerali, stringedosi al calore della famiglia. Questo è un dramma nel dramma. Anche per questo, a tutti loro, voglio esprimere con questo messaggio le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutta la comunità che rappresento.