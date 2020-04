Emergenza Covid-19, il Comune di Spoltore apre un conto per la raccolta fondi

Il Comune di Spoltore apre un conto per la raccolta fondi in questa emergenza da Covid-19. La denominazione è "Comune di Spoltore - fondo emergenza coronavirus". Le coordinate Iban sono:

"I contributi che arriveranno sul conto corrente - spiega il sindaco Di Lorito - andranno ad aggiungersi ai fondi nazionali e locali stanziati per le necessità urgenti di chi si è ritrovato in una situazione di difficoltà per colpa del Coronavirus. Ovviamente è un sacrificio e un gesto di generosità in più che viene chiesto a chi ne ha la possibilità: tanti stanno già dando una mano, ognuno secondo le proprie possibilità, e Spoltore sta dimostrando ancora una volta di essere una comunità unita e coesa".