Coronavirus: numeri utili per la spesa alimentare, farmaci, assistenza a casa e tutti i servizi attivi a Pescara

L’emergenza Coronavirus ha portato nelle nostre vite un caos disarmante, sovvertendo le routine e obbligandoci a capire come e quando fare la spesa, con quali soldi, chi consegna a domicilio, cosa sta facendo lo Stato e il Comune di Pescara.

Ci sono dei numeri utili e attivi a cui rivolgersi per chiedere aiuto e assistenza a casa, anche per acquistare farmaci essenziali o per chiedere sostegno in ogni circostanza, anche se si necessita di supporto psicologico.

Vi proponiamo una guida per facilitare la ricerca dei contatti d’urgenza, ovvero i numeri utili a cui rivolgersi in caso di bisogno in questo particolare momento storico in cui tutti – salvo poche eccezioni – siamo tenuti a stare in casa per arginare la diffusione del Covid-19.

Come fare la spesa a domicilio a Pescara

Tanti sono gli esercenti presenti nella città di Pescara che effettuano il servizio di consegna a domicilio, e che potete consultare anche su IlPescara.it (clicca qui).

La consegna della spesa a domicilio è un’ottima iniziativa che permette a tutte le persone, ma ancor di più a chi non riesce a uscire, perché anziano, malato o impossibilitato, di ricevere i beni necessari per riuscire a cucinare e mangiare tutti i giorni.

Il Comune ha ricevuto numerose candidature, che ha raccolto in un elenco, sempre in aggiornamento. Di seguito vi proponiamo quali sono le attività di Pescara (alimentari, macellerie, ristoranti e pizzerie, farmacie e parafarmacie, ottici e altri servizi) che effettuano la consegna della spesa a casa:

ALIMENTI E BEVANDE

*La Botteguccia del Vicino

Via Nicola Fabrizi, 86 tel.347-3179634

*Prosciutteria Firenze

Via Firenze, 86-PE tel.345-2843954

*Acciavatti Carni

Via Nicola Fabrizi, 81 tel.085-4216032

*Tancredi Marianna salumi e formaggi

via d'Avalos 115 telefono 3208149960 grazie

*Alla Chitarra Antica Gastronomia Salumeria

Via Sulmona tel.085-4224010

*Stefano Carni

Via. B. Croce 235 tel.085-60726

*Macelleria Rino

Via dei Bastioni tel. 335-8311671

*Profumo di Sole - Food gluten free

Via L'Aquila 18/20 392-2917646

*Trattoria L'Angolo d'Abruzzo

via Napoli 48/3 - tel.338-1386924

*Il Pizzicagnolo della Pineta

Via Scarfoglio 3 tel. 329-1655849

*Gattone Salumeria

Viale Regina Margherita, 51 tel.085-4216434

*Casa del Parmigiano

Via Piave, 50-PE tel.085-4211601

*La Bottega della spesa in Campagna

Via Firenze 111 tel. 366-2887680

* Pescherie Il Delfino

Via Stradonetto 50 Tel. 3351296200

* Pescheria

Via Roma, 150-PE tel.085-2015767

*Pescheria Il Gusto del Mare

Via D'Avalos 65 tel. 333-3405319

*Nonna Cialda (caffè)

Via D'Avalos 121 tel. 348.8793018

*Gastronomia La Vongola

Via Firenze, 159 Tel. 085-8623487

*Saperi locali cosmetici alimenti naturali

Via Salara Vecchia tel.4308478

*Sapori e Delizie

Via Gobetti 117 Pescara. tel. 085297385

*Viggiani Paolo Frutta e verdura

Mercato piazza Muzii tel. 339 634 2385

*La Frutteria Pescara

Via Ravenna 106 tel. 329-5421154

*Jonny Frutta

via Vittoria Colonna 27/4

3474734035

*Ortofrutta Nettare

Via D’Avalos 153 tel.345-3448406

* TuttiFrutti da Luigi

Via Cavour tel.085-72387

*Da Anna e Pasquale pasta all'uovo artigianale,

salumi, baccalà" Via dei Bastioni tel.339-3078654

*Ilca Carni

via Raiale 118/3 tel. 085-4212453

*Salumeria Nunzio

Via Passolanciano e Piazza Duca

tel.085 4711869

* Cantina e Cucina

Via Mazzini 35 tel. 085-4222207

* Enoteca ArtDiWine

Via M. Polo 15/1 Tel.3713755554

* Pizzeria Pomodó

Piazza Unione 5

0852014142

*Pizzeria It di Massimiliano Sponsillo

zona stadio tel. 085-62067

*Panificio Piglia la Puglia

Via Venezia, 29 Tel. 085-377183

*Il Barone del Caffè risto-pizzeria

via Ferrari 23 tel. 392-5131052

* Pizzeria Ciferni

Viale G. Bovio n. 172 tel.393-0234491

Pizzeria Pinguino

Corso Manthoné 38 tel.085-62869

*Enoteca Vino e Amore

via Raffaele Paolucci 95 tel. 349-8417937

*Ned Beverage bevande

Via Lago Isoletta 6 tel. 329-7726949

*Frutta e verdura da Silvia

Via Teramo 11 tel. 328-1792353

* La frutteria Pescara

Via Ravenna 106 Frutta e verdura da Francesco

Via Arapietra 64 tel.333-9078731

*PanEssenza

Via Aterno 54 tel.328-1841347

*Enoteca Il Cavatappi

Via Aterno, 209 Tel. 347-9904705

*Enoteca Naturalmente Vino

Viale Marconi 128 tel.085 63264

*Macelleria Butchery

viale Bovio 150/152 tel.085-294392

*Conad

Via Bologna Tel. 085-2056592

*Ardente bruschette e arrosticini

Piazza San Francesco 17

Tel 328 6843519.

* Centro Caffè

Via del Santuario 135 tel.085 413467

*Pasticceria Caffetteria Gelateria ROMA”

Via Verrotti 46 tel. 393-0108204

* Pasta all'uovo Adele

Via Mezzanotte tel.08561181

*Pasticceria Luisa,

Via del Santuario 294 tel. 392-8734410

NEGOZI ARTICOLI PER ANIMALI

*Il Collare d'Oro - cibo animali domestici

Via Raffaello 52 tel.085-4214773

*King Pet articoli per animali e toelettatura

Via Adriatica nord 288 tel.379-1423839

*Safari articoli per animali

via Teramo 25 Pescara tel. 085-9435493

FOTOGRAFIA E PRODOTTI UFFICIO

* Cartolibreria Ragnone

Viale Vespucci 61/165125 tel. 085693865

* Copisteria Cartoleria Color System

Via Venezia, 48 65121 tel 085/4215719

*Calu' Fotografia

Via Milano 50-PE tel.340-1348555

*Buffetti

Via Chieti, 18 tel.338-3524890

LAVANDERIE

*Lavanderia Euroclean

Via Venezia, 12-PE tel.085-28345

*Lavanderia Lucia

piazza Michele Muzii 39 Cell.339-4091467

PARAFARMACIE

*Parafarmacia Venezia

Via Venezia tel. 085-28581

* Parafarmacia Dott.ssa A. Crocenzi

P.zza Nilde Iotti, 6 Tel 085-4170211

*Parafarmacia Botanic

Via Trento, 50 Pescara 085-9141478

OTTICA

*Ottica Celli

Viale Muzii, 78-PE tel.328-9644511

*EffettOttica

V.le Bovio 392/394 tel. 0854713078

* Ottica Cascini

C.so V. Emanuele 99 tel.0854211524

*Ottica Mario Angelone

C.so V. Emanuele, 12 tel. 3662203050

*Ottica Barberini Vision

Corso Umberto I, 1-PE tel.085-4211892

*Ottica Toricini

C.so V. Emanuele II 203 Tel. 0854212830

*Ottica Angelone Manuela

Via Nicola Fabrizi, 254-PE tel.331-3631131

*Ottica Donato

Via del Santuario 204 tel. 085-413575

*Ottica Frattone Claudia

via B. Croce 191 tel.085-691783

*Ottica Angelone Manuela

Viale Marconi, 304-PE tel. 331-3631131

*Ottica Blu Ottica

Viale D'Annunzio, 312 tel. 329-0933138

*Ottica Donato

Via del santuario Pescara

085413575

*Ottica Servadio

Via Venezia 12/9 tel. 085-4222762

*Ottica Febo

Via Firenze, 84-PE tel. 393-5447048

*Ottica Frattone Silvia

Viale Marconi 127 tel. 339-1787732

MERCERIE

*Ciampoli Merceria e Filati

Via Marco Polo, 15/2 tel. 3911298168

ERBORISTERIA

*Erboristeria La Mandorla

Via Milano, 69-PE tel.331-9840996

EDICOLE

*Edicola La Fenice

Corso Umberto, 11-PE tel.085-295180

*Edicola Felizzi Fabrizia

Corso Umberto, 35-PE tel. 085-4215142

*Edicola Luciani Massimo

Corso Vittorio Emanuele, 152-PE tel.320-3428701

Sostegno economico e spesa sospesa

In questo particolare momento storico tanti lavoratori non possono svolgere la consueta attività, il che comporta l’impossibilità di un sostegno economico autonomo. L’ultimo decreto del Governo ha conferito a ogni singolo Comune una somma per sostenere le persone in difficoltà, le quali possono ricevere pacchi alimentari, per far fronte all’emergenza e riuscire a garantire pasti alla famiglia.

Per ottenere sostegno e aiuto in questo momento, si può contattare il numero di Pronto Intervento Sociale: 085 4283043 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. In alternativa si può telefonare allo 085 4283400 (numero unico COC) sabato e domenica dalle 8 alle 20 (chiedere di parlare con l’Assistente Sociale di Turno).

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) consiste in un’attività di sostegno, anche di tipo economico, nei confronti di persone e nuclei familiari in condizione di disagio (ISEE non superiore a € 8.000,00) e privi di un’adeguata rete parentale e amicale di riferimento.

A questo link è possibile reperire tutte le altre informazioni utili in merito, in particolar modo la modulistica per ottenere il sostegno necessario.

Situazioni di disagio: le persone che rientrano nelle fasce “protette”

Il Comune di Pescara ha messo a disposizione delle persone appartenenti alle fasce più “deboli” e prive di un’adeguata rete parentale e amicale di riferimento (coppie di anziani, anziani soli, famiglie con presenza di portatori di handicap in situazione di gravità e donne sole con minori). che hanno difficoltà di spostamento per provvedere autonomamente, i seguenti servizi:

acquisto consegna farmaci;

acquisto e consegna pannoloni;

acquisto e consegna presidi sanitari;

accompagnamento e trasporto per visite mediche urgenti;

terapie riabilitative urgenti.

Per info basta contattare il Comune o il numero 085 4283400 (numero unico Coc).

Supporto psicologico e centro antiviolenza

Si può anche ottenere supporto psicologico durante questo particolare momento storico. Difatti molte persone hanno necessità di avere delle risposte o semplicemente parlare con qualcuno per superare una fase tutt’altro che semplice, dovuta proprio all’emergenza Coronavirus.

Il servizio di sostegno psicologico telefonico, totalmente gratuito, è attivo al numero 085 4283043 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. È possibile essere messi in contatto con uno psicologo del Centro Servizi Famiglie del Comune di Pescara per un colloquio telefonico di sostegno.

Per segnalazioni di episodi di violenza casalinga è possibile rivolgersi all’associazione Ananke, e mettersi in contatto con il centro antiviolenza al numero telefonico 1522, oppure contattare lo 085 4315294 o scrivere alla email info@centroananke.it. Il Centro antiviolenza continua l’attività h 24 ed è pronto a sostenere le donne nel rispetto delle norme dell’ultimo Dpcm.

Fare volontariato: a chi rivolgersi

L’attività di volontariato durante questa importante emergenza di Coronavirus è estremamente importante. Se siete interessati a diventare volontari e garantire il vostro aiuto, è possibile mettersi in contatto con vari entri.

L'assessore Eugenio Seccia informa che chi è interessato può contattare direttamente le associazioni che attualmente collaborano con il C.o.c. (Centro operativo comunale) di Pescara e che sono regolarmente iscritte all'Albo di Protezione civile del Comune di Pescara e di seguito elencate:

Val Pescara Protezione Civile, tel. 3713502420;

Volontari Senza Frontiere, tel. 3480592900

Protezione Infinity, tel. 3405345938

Modavi Pescara, tel. 3404503670

Associazione Nazionale Carabinieri, tel. 3358196775

A.e.f.i., tel. 3388735802

Psicologi per i Popoli Abruzzo, tel. 3408298839

Salvamento Pescara, tel. 3492225914