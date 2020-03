Coronavirus, chiusa una delle due ali del reparto di Ortopedia: in allestimento il settimo piano per i pazienti da Covid19

L'ospedale di Pescara continua il lavoro di riorganizzazione di reparti per far fronte all'emergenza Coronavirus. Dopo la decisione della Regione Abruzzo di sospendere tutti gli interventi chirurgici programmati, l'attività delle sale operatorie è stata ridotta e dunque una delle due ali del reparto di Ortopedia è stata chiusa.

Contemporaneamente si allestirà il settimo piano per ospitare i pazienti affetti da Covid19. Ricordiamo che questa mattina sono stati ufficializzati altri 13 casi di Coronavirus, tutti nel Pescarese ed in particolare fra Penne, Loreto Aprutino, Alanno, Moscufo, Picciano e Pescara. In Abruzzo il totale dei pazienti affetti dal virus è di 102. Il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive dottor Parruti ieri aveva parlato di una situazione preoccupante, considerando anche i numerosi ricoveri in terapia intensiva.