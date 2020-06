Coronavirus: meno di 200 malati in Abruzzo e terapie intensive vuote, ma i ricoveri superano quelli del Veneto e della Campania

In Abruzzo non ci sono più pazienti Covid19 ricoverati in terapia intensiva, e le persone attualmente malate sono meno di 200. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, negli ospedali della nostra Regione non ci sono più persone ricoverate che necessitano di respirazione assistita, come emerge dai dati odierni del servizio prevenzione e tutela della salute.

Crescono però di cinque unità le persone ricoverate nei reparti tradizionali che passano da 28 a 33. Un numero di ospedalizzati superiore a quello di regioni come il Veneto (21), la Campania (29) e la Puglia (25). Nelle ultime 24 ore però c'è stato un vero e proprio boom di pazienti guariti dal Coronavirus, ben 83 che fa scendere il totale delle persone attualmente positive a 197. Da segnalare inoltre, in base ai dati forniti dal ministero della salute, che in Abruzzo dai test sierologici sono state scoperti, fino ad ora, 187 pazienti positivi al virus. Il totale invece delle persone sottoposte a tampone in Abruzzo è di 70.443.