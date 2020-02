VIDEO | Sushi e coronavirus, paura infondata da parte dei clienti

Dopo l'intervista alla commerciante cinese, abbiamo ascoltato questa volta due imprenditori pescaresi del sushi, Andrea Salameh e Mattia Cucchiarelli, che ci hanno riferito come l'allarme coronavirus abbia causato una crisi del settore a livello nazionale di circa il 75%.

«I clienti ci chiedono cosa stia accadendo», spiegano, «c'è sicuramente un allarme che per quanto riguarda il sushi o il cibo in generale è infondato. Innanzitutto bisogna fare un po' più di chiarezza e rassicurare le persone che il virus non è trasmissibile attraverso il cibo ma soltanto da uomo a uomo. Sarebbe necessario piuttosto interrogarsi su come viene trattato il pesce in un qualsiasi ristorante, non solo di sushi, e assicurarsi che il pesce servito crudo sia stato trattato adeguatamente e abbattuto a - 40 gradi».