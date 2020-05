Coronavirus, meno di 1000 pazienti attualmente positivi in Abruzzo: calano ancora i ricoveri

Scende sotto la soglia dei mille il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Abruzzo, a fronte di 3230 casi accertati dall'inizio della pandemia. Dati che continuano dunque a mostrare segnali estremamente positivi nella nostra Regione, dove ormai da diversi giorni vengono registrati quotidianamente meno di 10 contagi su tutto il territorio.

Ad oggi, 909 persone sono ancora colpite dal Covid19 mentre continua il progressivo calo dei pazienti ricoverati in ospedale: sono infatti 142 alla data odierna, sette in meno rispetto a ieri con 3 pazienti in terapia intensiva nelle quattro asl abruzzesi ( 1 a Pescara e 2 a Teramo). mentre 764 sono in isolamento domiciliare per assena di sintomi o sintomi lievi, con un calo di ben 130 unità rispetto a ieri, dovuto al boom di guariti in 24 ore: ben 140.

Ricordiamo che i dati che giungeranno nei prossimi giorni, assieme a quelli già analizzati nelle ultime settimane, saranno decisivi per la questione degli spostamenti fra regioni che potrebbero ripartire dal 4 giugno prossimo. Il Governo ed il ministro della salute Speranza, faranno il punto della situazione fra venerdì e sabato ed a quel punto decideranno se riaprire in tutto il territorio italiano gli spostamenti fra regioni oppure se vi saranno delle differenze in base al rischio di contagio.