Coronavirus, rafforzate le misure per le strutture residenziali abruzzesi. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. L'obiettivo è di scongiurare il diffondersi di micro focolai epidemici Covid 19 nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali operanti sul nostro territorio.

“Massima attenzione, da parte del governo regionale, nei confronti della popolazione fragile presa in carico dalle strutture residenziali - dice la Verì - in cui è maggiore il rischio di evoluzione grave del contagio da Covid 19. In questi giorni sono state già attivate iniziative con il referente regionale per le maxi emergenze sanitarie e i comitati ristretti dei sindaci per il monitoraggio di queste strutture, che teniamo sotto costante controllo”.