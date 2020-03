Coronavirus: raccolta fondi per acquistare una tenda pneumatica organizzata dalla Protezione Civile

Anche la Protezione Civile ha organizzato una raccolta fondi per l’acquisto di una tenda pneumatica da destinare agli ospedali abruzzesi. La raccolta, che avviene sul noto GoFundMe e lanciata da MODAVI Protezione Civile, organizzazione nazionale fondata nel 1996, iscritta all’Elenco Centrale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dal 2011, ha come obiettivo il raggiungimento della cifra di 43.500€.

L’organizzazione ha avviato questo progetto per mettere immediatamente a disposizione delle strutture sanitarie della Regione Abruzzo, impegnate nella lotta al Covid-19, una tenda pneumatica da dedicare a struttura sanitaria di primo soccorso, ma che possa essere facilmente e rapidamente convertita in struttura di accoglienza per persone malate, o per specifiche esigenze delle strutture sanitarie.

Le asl abruzzesi dispongono di tende, ma non di una struttura così grande. Difatti, la tenda pneumatica che potrà essere acquistata grazie alla raccolta fondi si compone di due tende, che possono unirsi quindi può essere utile anche per due strutture sanitarie. Ogni tenda vanta una superficie di circa 50mq a tenda.

Tutto il raccolto oltre la cifra sarà sempre destinato all'acquisto di ulteriori attrezzature sanitarie a corredo delle tende pneumatiche.

Per effettuare una donazione basta collegarsi al sito ufficiale (clicca qui) ed effettuare un versamento libero, anche anonimo.