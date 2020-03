Emergenza coronavirus, raccolta fondi per il Punto Einaudi di Pescara. L'allarme è stato lanciato da Filippo Montefusco con un messaggio che recita quanto segue:

"Care amiche, cari amici, abbiamo ancora una volta bisogno del vostro contributo. La situazione davvero eccezionale, in cui ci troviamo, compresa la chiusura forzata delle librerie, anche in presenza di provvedimenti economici in via di definizione da parte del governo nazionale, che in molti casi avranno bisogno di tempo per essere attuati, richiede l’impegno finanziario immediato da parte di chi in questi anni ha goduto del nostro quotidiano, instancabile, professionale lavoro".