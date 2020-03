Pronto soccorso di Pescara a rischio collasso per il Coronavirus, l'appello di Albani a restare in casa

Il pronto soccorso di Pescara e di conseguenza l'intero ospedale rischiano di arrivare al collasso a causa del Covid-19 (Coronavirus).

Nelle ultime ore oggi, mercoledì 11 marzo, la situazione sta purtroppo peggiorando con un aumento sia degli accessi nel pronto soccorso che dei ricoveri nei reparti dell'ospedale.

La situazione dunque sta peggiorando e rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore e tutti siamo chiamati al nostro senso di responsabilità.

Il primario del pronto soccorso, Alberto Albani ci chiede di rivolgere un appello a tutta la cittadinanza di restare in casa e uscire solo per lo stretto necessario. Il rischio, che non sarebbe nemmeno da sottolineare, potrebbe essere quello di non poter assistere tempestivamente e adeguatamente tutti. Tradotto in parole povere per una città come la nostra vuol dire anche di andare a fare jojjing sul lungomare visto che potrebbero subirsi infortuni o malori. Siamo tutti chiamati a un sacrificio ma deve essere fatto per il bene di tutti.

Basti ricordare che solo nella mattinata odierna sono stati accertati 21 nuovi casi di Covid-19 (Coronavirus) e il totale, che purtroppo continuerà ad aumentare, ha già raggiunto quota 75. Lo stesso invito a restare in casa, per evitare il collasso del sistema sanitario, è stato rivolto questa mattina dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio.