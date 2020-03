Coronavirus, la denuncia della Cisl: "Flusso sproporzionato di persone negli uffici postali"

Nonostante gli inviti a uscire il meno possibile da casa per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 (Coronavirus) tante persone si recano quotidianamente negli uffici postali sia di Pescara che dell'intero Abruzzo.

Sono infatti numerose le segnalazioni che arrivano alla Cisl Slp nonostante la crisi santaria in atto.

Il sindacato denuncia «uno sproporzionato flusso di cittadini che quotidianamente si reca negli uffici postali» e per questo ha inviato una lettera al presidente dell'Anci Abruzzo, l'associazione nazionale dei comuni.

Questo quanto scrive il sindacato:

«​La nostra attenta azione di monitoraggio, volta soprattutto a far sì che i nostri colleghi possano operare nel rispetto delle direttive in materia di sicurezza, evidenzia che gran parte degli utenti che affollano gli uffici postali, sono anziani e le richieste di operazioni riguardano soprattutto il pagamento di bollette e aggiornamenti della propria situazione di conto corrente o libretto di risparmio. L’apertura degli Uffici Postali è subordinata ad un servizio essenziale che va garantito a tutti i cittadini ma, quanto da noi esposto, sottolinea come in un momento particolarmente complicato, la cittadinanza non abbia recepito il senso e magari approfitti dell’ufficio aperto per potersi concedere un momento di svago, mettendo però a repentaglio la salute dei lavoratori che rimangono così esposti ad un rischio enormemente elevato. La Slp Cisl, nella persona del suo segretario Interregionale, Domenicantonio Giannattasio, chiede al presidente dell’Anci Abruzzo di svolgere un autorevole interessamento con i suoi colleghi sindaci abruzzesi, affinché vengano adottate in modo ufficiale iniziative volte a spiegare alla cittadinanza le modalità di fruizione del servizio, applicando ove necessario le sanzioni previste».