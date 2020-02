Coronavirus, il sindaco Masci e Marsilio: "A Pescara e in Abruzzo non ci sono motivi di particolare allarme"

«Non vi sono motivi di particolare allarme per il Coronavirus a Pescara e in Abruzzo».

A dirlo sono il sindaco Carlo Masci e il governatore Marco Marsilio al termine della riunione convocata in Regione ieri sera, martedì 25 febbraio.

Nel corso del vertice sono state stabilite linee guida e protocolli di comportamento per contrastare il Coronavirus.

Questo quanto dice il primo cittadino pescarese:

«A oggi in Abruzzo non ci sono situazioni che giustifichino particolare allarme, però siamo in allerta per essere pronti a qualsiasi evenienza. Si è trattato di un incontro necessario e produttivo proprio perché ci siano procedure uniformi su tutto il territorio regionale».

Questo invece quanto aggiunge il presidente della giunta regionale:

«Abbiamo incontrato i sindaci per coordinare le attività per la gestione di questa emergenza in maniera uniforme per evitare che ci siano interpretazioni singolari o particolari su come si affrontare l'emergenza. Il Governo sta infatti per emanare un'ordinanza riferita a quelle regioni, come l'Abruzzo, dove non sono presenti focolai del virus e che devono avere,come dicevo, comportamenti uniformi».

Confermato sia che non ci siano contagi da Coronavirus nella nostra regione e che le scuole resteranno aperte.