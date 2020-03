VIDEO | Coronavirus, il sindaco Masci: "Controlli puntuali e rigidi nei locali per il rispetto del decreto governativo"

Coronavirus, parla il sindaco Masci: "Controlli puntuali e rigidi nei locali per il rispetto del decreto governativo". Il primo cittadino di Pescara ha infatti annunciato tutte le misure che il Comune ha preso alla luce dell'ultimo Dpcm emanato dal prenier Conte:

"Dobbiamo bloccare la diffusione del contagio e lo facciamo attraverso i controlli previsti - afferma - La Polizia Municipale andrà a controllare le attività che devono rispettare il metro di distanza. Lo faremo in maniera puntuale e determinata". Abbiamo attivato il Coc. C'è la Protezione Civile già in azione per dare tutte le informazioni del caso. Abbiamo diminuito i contatti al Comune. I contatti ci saranno per telefono, via web, via Skype".