VIDEO | Parruti (ospedale Pescara): "Il Coronavirus non è una semplice influenza ma può essere bloccato"

«Il Coronavirus è pericoloso, non è una semplice influenza ma con gli sforzi che stiamo facendo può essere bloccato».

A dirlo all'Agenzia Dire è Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa (Uoc) di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara.

Questo quanto spiega Parruti:

«Bisogna uscire da questo tentativo che alcuni fanno dicendo che stiamo sopravvalutando il virus. È una cosa semplicemente non corretta. Dà polmonite in almeno il 30-50% dei contagiati, mentre l`influenza dà polmonite nel 2-3% dei contagiati. Dà mortalità nel 10% degli ospedalizzati. L'influenza fa molti più morti perché gira in tutta la popolazione e questo è vero e nessuno ha mai abbassato la guardia. L'impiego delle risorse che stiamo facendo è assolutamente giustificato. L'America non ha circolazione del virus in questo momento eppure stamattina il Governo ha stanziato 2 miliardi per aumentare acquisto di tute protettive e test diagnostici. Questo vuol dire che le persone che valutano correttamente i rischi capiscono anche che bisogna investire sulla protezione e la prevenzione. Sono fiducioso: gli sforzi che stiamo facendo sono di eccezionale portata in questo momento e credo che potrebbero veramente farcela a bloccare il virus».