Coronavirus: numeri utili per la spesa alimentare, farmaci, assistenza a casa e tutti i servizi attivi a Pescara

L’emergenza Coronavirus ha portato nelle nostre vite un caos disarmante, sovvertendo le routine e obbligandoci a capire come e quando fare la spesa, con quali soldi, chi consegna a domicilio, cosa sta facendo lo Stato e il Comune di Pescara.

Ci sono dei numeri utili e attivi a cui rivolgersi per chiedere aiuto e assistenza a casa, anche per acquistare farmaci essenziali o per chiedere sostegno in ogni circostanza, anche se si necessita di supporto psicologico.

Vi proponiamo una guida per facilitare la ricerca dei contatti d’urgenza, ovvero i numeri utili a cui rivolgersi in caso di bisogno in questo particolare momento storico in cui tutti – salvo poche eccezioni – siamo tenuti a stare in casa per arginare la diffusione del Covid-19.