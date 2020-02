VIDEO | Allarme coronavirus, la testimonianza di un'imprenditrice cinese di Pescara

A poco più di dieci giorni dalla diffusone dell'allarme internazionale di coronavirus, abbiamo intervistato

una giovane imprenditrice cinese di Pescara che ci racconta come la sua attività stia vivendo questo particolare momento storico.

"Non ho avuto un calo delle vendite - dice - i miei clienti mi conoscono, sanno che vivo a Pescara da più di venti anni, ho tre bambini nati qui e ci troviamo molto bene in Italia".

"Ho fiducia nel mio Paese e nel mio suo governo - aggiunge - avete visto che in soli dieci giorni hanno costruito un ospedale?".

Intanto i decessi complessivi sono saliti a 425, mentre ammontano a 24.324 le persone in tutta la Cina alle quali è stato confermato il contagio.