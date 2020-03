Coronavirus a Pescara: negativo il test sulla moglie dell'uomo ricoverato al "Santo Spirito"

La moglie del paziente di San Giovanni Teatino ricoverato all'ospedale di Pescara per il Coronavirus non risulta attualmente contagiata dal virus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Il test sul Covid 19 ha dato infatti esito negativo. La donna resterà comunque in isolamento domiciliare, con sorveglianza sanitaria attiva da parte della Asl di riferimento che monitorerà costantemente la situazione per eventuali mutamenti del quadro clinico.

Ricordiamo che il paziente è il primo ed unico abruzzese di fatto contagiato dal Coronavirus, essendo gli altri due casi accertati fino ad ora rispettivamente a Roseto e all'Aquila persone della Lombardia che sono arrivate in Abruzzo, e rimanendo contagiate dal focolaio presente nella loro regione. L'uomo era stato ricoverato ieri dopo che si era presentato in ospedale a Pescara dichiarando di essersi sentito male subito dopo aver fatto ritorno a casa in Abruzzo dopo un viaggio sempre il Lombardia.