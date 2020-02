Nessun caso di contagio da Coronavirus in Abruzzo, negativi anche gli ultimi 12 test

L'Abruzzo resta tra le regioni senza contagiati da Coronavirus. Sono infatti risultati negativi al virus Covid19 anche gli ultimi 12 test del tampone eseguiti.

A farlo sapere è il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione.

I 12 campioni biologici (5 dei quali di pescaresi di ritorno da zone rosse del nord) esaminati dall'Istituto Spallanzani di Roma (a cui sono stati inviati in questa occasione per questioni di natura tecnica e non sanitaria) sono relativi ad altrettanti pazienti presi in carico dal sistema sanitario abruzzese.