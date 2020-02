VIDEO | Parruti (ospedale Pescara): "Nessun nuovo focolaio di Coronavirus in Abruzzo"

Giustino Parruti, del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara, fa il punto della situazione dopo il primo paziente risultato positivo in Abruzzo al tampone per il Covid19 (Coronavirus).

Parruti tranquillizza spiegando come non ci sia un focolaio del virus nella nostra regione.

Il lavoro adesso si sta concentrando sul controllo delle persone entrate in contatto negli ultimi giorni con il 50enne di Brugherio sceso a Roseto degli Abruzzi venerdì e risultato positivo al test questa mattina.