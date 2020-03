Coronavirus, paziente del reparto di Medicina dell'ospedale di Pescara positivo: scatta il protocollo d'isolamento

È scattato il protocollo di sorveglianza sanitaria nel reparto di Medicina dell'ospedale di Pescara dove ieri è stata accertata la positività al Coronavirus da parte di un paziente ricoverato. La conferma è arrivata dal direttore generale Asl che ha fatto sapere che il paziente ora è stato trasferito in Malattie Infettive, mentre gli altri pazienti ed operatori sanitari del reparto sono stati sottoposti a tampone e ora sono sotto osservazione.

Anche l'equipaggio che lo aveva trasportato in ospedale è in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva. All'ospedale di Pescara risultano già positivi un medico ed un'operatrice del laboratorio di analisi. I casi, lo ricordiamo, in Abruzzo accertati alla data di oggi sono 30, 24 dei quali con ricovero ospedaliero anche se non ci sono persone in terapia intensiva.