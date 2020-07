Coronavirus, Parruti sui casi in aumento in Abruzzo: "Normali oscillazioni dei dati, nessun nuovo cluster"

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo registrati nelle ultime 24 ore, con il dato degli attualmente positivi che dopo settimane di calo costante per la prima volta torna a salire, passando dai 156 malati di ieri a 159 di oggi. Ma l'aumento, seppur contenuto, dei nuovi contagi degli ultimi giorni non preoccupa particolarmente il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara Parruti, che tranquillizza sull'andamento dei dati.

Secondo Parruti, infatti, dovremo abituarci ad un'oscillazione costante del numero di casi da un giorno all'altro, considerando la fase dell'epidemia ed anche il tipo di lavoro svolto dal personale sanitario che sta eseguendo un gran numero di tamponi per scovare i positivi asintomatici e ricostruire la catena di possibili contagi, cercando di spegnere i focolai prima che possano espandersi pericolosamente.

Il primario poi ha spiegato che attualmente in Abruzzo non vi sono nuovi cluster attivi, ma occorre ancora mantenere la massima prudenza utilizzando mascherine e distanziamento sociale dove possibile, visto che il virus non è assolutamente morto ed anzi, come dimostrano i dati, in diverse zone del mondo la circolazione è altissima.