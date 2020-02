Coronavirus, installata davanti all'ospedale di Pescara la tecnostruttura per il filtraggio dei pazienti in pronto soccorso - FOTO

Installata dalla protezione civile di Montesilvano la tecnostruttura Pma da utilizzare come filtraggio pre - triage nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Come fatto anche in altre Regioni d'Italia, la struttura permetterà, in caso di necessità, di garantire la sicurezza ai pazienti del pronto soccorso che non si troveranno mai a contatto con eventuali pazienti in arrivo per casi sospetti di contagio.

Ricordiamo che attualmente non sono presenti focolai in Abruzzo, e che l'unico caso di tampone positivo riguarda un turista della provincia di Monza che si era recato a Roseto in vacanza nella sua abitazione estiva. L'uomo è in buone condizioni di salute e si attende ancora la conferma del contagio dal secondo test inviato allo Spallanzani.