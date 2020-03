Coronavirus, ospedale di Pescara di nuovo al limite per i ricoveri

Salgono nuovamente i ricoveri all'ospedale di Pescara, dove è stato raggiunto quasi il limite. Sono infatti alla data di ieri 22 marzo 141 i degenti, 27 dei quali in terapia intensiva dove di fatto i posti sono tutti occupati. Un paziente, per questo, è stato trasferito all'ospedale dell'Aquila, mentre sono una ventina i degenti meno gravi che negli ultimi due giorni sono stati trasferiti a Chieti.

Considerando l'intera Asl sono 166 i pazienti ricoverati, con 25 persone contagiate ricoverate a Penne, individuato come nosocomio Covid19. Quattro sono in rianimazione e 21 in Medicina. I decessi in provincia di Pescara, nelle ultime 24 ore sono stati cinque: quattro all'ospedale di Penne ed uno all'ospedale di Pescara.

Ricordiamo che le vittime con Coronavirus accertate fino ad ora in Abruzzo, alla data del 22 marzo, sono 33.