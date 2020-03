Coronavirus, il Nursind chiede maggiori garanzie per gli infermieri

In una lettera inviata all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e alla direzione generale dell'Asl, il coordinamento regionale del Nursind traccia un primo bilancio dell'emergenza Coronavirus chiedendo maggiori garanzie per gli infermieri "che si stanno distinguendo per la loro professionalità e sacrificio nel prendersi cura dei pazienti affetti da Covid-19".

"Si è evidenziata - si legge nella missiva - l'alta probabilità (più di 4000 operatori infettati) che gli infermieri possano contrarre l'infezione da Sars Covid-2 nell'espletamento della loro attività. Tutti gli operatori sanitari, in particolar modo gli infermieri, in queste settimane sono stati messi a dura prova dai continui accessi di pazienti positivi e dal conseguente aumento di ricoverati nei reparti Covid".

Per questo il Nursind chiede che la corresponsione dell'indennità prevista per il personale operante nei servizi di malattie infettive venga estesa anche a tutto il personale che presta la propria attività nelle sedi e nelle unità coinvolte nella gestione dei pazienti Covid-19, come pronto soccorso, Rianimazione e Terapia Intensiva:

"Ciò - conclude il sindacato - rappresenterebbe un nobile gesto nonché un atto dovuto verso coloro che vengono definiti Eroi, Angeli, Colonne del Ssn che vogliono essere considerati e riconosciuti alla pari di tutti gli altri professionisti laureati".