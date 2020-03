Coronavirus Abruzzo, Albani (responsabile emergenze): "Nuovi macchinari per i tamponi"

In arrivo nuovi macchinari nell'ospedale di Pescara per eseguire un numero maggiori di tamponi al giorno per accertare la positività al Covid-19 (Coronavirus).

Ad annunciarlo, parlando con l'Agenzia Dire, è Alberto Albani, primario del pronto soccorso del nosocomio pescarese e responsabile dell'emergenza sanitaria dell'Unità di Crisi creata dalla Regione Abruzzo.

Questo quanto afferma Albani:

"Sì stanotte i tamponi fatti sono stati meno nel centro di riferimento regionale, cioè il nosocomio della città adriatica. Ci sono stati problemi sui reagenti per cui alcuni tamponi saranno rifatti. Un piccolo incidente di percorso che però non ferma l'operatività dei due laboratori dove si eseguono le analisi: l'ospedale di Pescara e l'Istituto zooprofilattico di Teramo che, rispettivamente ne eseguono circa 200 al giorno l'uno per un totale di circa 400 tamponi".

Il numero di oggi dei 26 nuovi positivi, dunque, è da rivedere.

Sulla situazione attuale dell'ospedale di Pescara che accoglie la gran parte dei positivi al Covid 19 aggiunge: "Per gli spostamenti ci appoggiamo ad altre strutture ospedalieri, ma questa è una normale evoluzione di una situazione che cambia continuamente e che seguiamo facendo in modo che il numero dei posti letto sia sempre assicurato. Ce ne sono sempre in numero sufficiente sia per le patologie Covid che per le altre, come ictus, ima (infarto miocaridico) o politraumi".