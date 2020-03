Coronavirus, Albani (responsabile emergenze): "Il numero dei positivi al Covid-19 è di 347"

Il numero di persone attualmente positive al Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo a questa mattina, giovedì 19 marzo, è 347.

A dirlo è Alberto Albani, primario del Pronto Soccorso dell'ospedale di Pescara e responsabile regionale per le emergenze.

Dunque rispetto ai 263 casi accertati ieri l'incremento è pari a 84, di cui 78 test positivi solo nel corso della notte, come riferito dal presidente Marco Marsilio.

Il 64% di questi, come riferisce l'Agenzia Dire, pesa sulla Asl di Pescara che ne ha in carico 170 nell`ospedale della città (di cui 20 intubati) e 24 in quello di Penne (di cui 4 intubati).

Questo quanto aggiunge Albani:

«Se la curva continua ad aumentare ci sarà un momento in cui non saremo in grado di garantire l'assistenza a tutti i pazienti. In questo caso dovremmo attivare anche noi la procedura Cross per trasferire pazienti. Speriamo non accada mai. È questo il momento di bloccare la diffusione del virus-bisogna rimanere a casa. La situazione è in evoluzione rapida così come è avvenuto nel resto del Paese ed è molto pesante. Non ci aspettiamo per il momento un calo, ma un aumento dei casi di positività. Abbiamo aumentato il numero dei tamponi che possiamo fare giornalmente con il contributo dell`Istituto Zooprofilattico di Teramo. Nei prossimi giorni saranno fatti a tutto il personale sanitario partendo da quelli più a rischio».