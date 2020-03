Coronavirus, l'appello di un lettore: "Non andate in pronto soccorso"

Se si hanno sintomi da Coronavirus è importante non andare per nessun motivo in ospedale. Anzi. Bisogna chiamare il 118, che con un'apposita ambulanza si recherà a prendere i malati di Covid 19. Ecco cosa ci fa sapere un nostro lettore:

"Andare in ospedale significa infettare tutti i pazienti e medici e ucciderli. Se si va direttamente in pronto soccorso, l'ospedale poi verrà chiuso non potendo più accettare ricoveri, generando così una catastrofe. Non andate in ospedale: chiamate il 118, che verrà a prendervi".