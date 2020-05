In Abruzzo altri quattro decessi accertati di pazienti positivi: sono tutti di Pescara e Montesilvano

Altri quattro pazienti la cui positività è stata accertata nelle ultime 24 ore, sono morti in Abruzzo con Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della regione. I decessi in alcuni casi sono avvenuti qualche giorno fa, ma solo oggi è arrivata la conferma della positività al tampone per il Covid19. Tutti e quattro erano residenti a Pescara e provincia. Si tratta di:

una 89enne di Montesilvano

tre uomini di Pescara, di 89, 84 e 85 anni

Sarà ora l'Iss a dover certificare i decessi causati dal Coronavirus, considerando che diversi pazienti erano affetti da una o più patologie pregresse. Il totale dei deceduti in Abruzzo dall'inizio della pandemia sale a 359.