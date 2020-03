Coronavirus, si aggrava il bilancio delle vittime: l'Abruzzo piange 33 deceduti

Nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) nelle ultime 24 ore che porta il totale a 587 nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza.

Tra questi 587, oltre ai 218 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e i 49 in terapia intensiva, sono ricompresi anche 33 persone decedute e 15 guarite.

Questi purtroppo i pazienti scomparsi a causa di questa pandemia:

2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, una donna e quattro uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino, un uomo di Pineto, due donne e un uomo di Montesilvano, tre uomini di Pescara, un uomo di Città Sant'Angelo, una donna di Civitella Casanova, un uomo e una donna di Penne, una donna di Alanno, una donna di Loreto Aprutino, un uomo di Roccascalegna, una donna di Torricella Peligna, un uomo di Castel di Sangro, una donna di Silvi e una donna di Guglionesi, in Molise (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse).

Otto sono invece i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici) e 7 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Il totale potrebbe essere differente, in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare.