Coronavirus, la Misericordia lancia una raccolta fondi per fare fronte alle spese

La Misericordia di Pescara lancia una raccolta fondi per fare fronte alle maggiori spese della situazione emergenziale dovuta al Coronavirus (Covid-19).

Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto dei Dpi (mascherine, tute e visiere), materiale sanitario e tecnico, mezzi necessari per poter continuare a garantire tutti i nostri servizi in sicurezza. Sarà sufficiente effettuare un bonifico sull’Iban indicato con causale MisPe vs Covid19.

