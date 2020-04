Coronavirus: obbligo di mascherina per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. È quanto prevede l'ordinanza del governatore Marsilio con cui vengono recepiti i provvedimenti adottati dalle tre amministrazioni comunali, che proprio a lui si erano rivolti per ottenerla.

Ecco cosa si legge nell'ordinanza:

"I cittadini, nei loro spostamenti, sono tenuti a rispettare il principio secondo il quale deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e sono contestualmente chiamati ad adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca".

Sono misure particolarmente restrittive "che più in generale - si legge in una nota del Comune di Pescara - permettono di delimitare con certezza il solco delle competenze già indicate nei decreti del Governo centrale". Confermata la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali e dei parchi, nonché di aree gioco, ville e giardini pubblici e aree verdi comunali. Sospesi ancora i mercati rionali all'aperto e tutti i mercati coperti dalle ore 14 in poi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Persiste altresì il divieto di praticare attività motorie o sportive all'aperto e di circolare a piedi o in bici se non per ragioni lavorative, di salute e di necessità con la spesa, che comunque va fatta a una distanza non superiore a 1 km dall'abitazione.