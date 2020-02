Coronavirus, parla il pescarese Lorenzo Di Berardino: "Allarmismo eccessivo, presto tornerò in Cina"

Ha fatto sapere di stare bene e di voler tornare presto in Cina Lorenzo Di Berardino, il 22enne studente di Pescara che fa parte del gruppo di italiani rimpatriati dalla regione di Wuhan a seguito dell'emergenza per il Coronavirus, il cui focolaio è partito proprio da quella zona del paese asiatico.

Questa mattina è sceso assieme ad altri 56 italiani dall'aereo dell'aeronautica militare arrivato all'aeroporto di Pratica di Mare, dove è stato attivato il protocollo di sicurezza che prevede oltre alle visite mediche anche la quarantena per 14 giorni per i cittadini che si trovavano a Wuhan quando è iniziato a circolare il virus.

Sul posto anche i genitori Giulio ed Alessandra, che sono arrivati al Centro sportivo olimpico dell'Esercito alla Cecchignola per poter vedere l'arrivo del pullman con il figlio, che è riuscito a scambiare poche parole con loro, rassicurandoli come aveva già fatto quando si trovava in Cina tramite messaggistica web: