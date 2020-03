Coronavirus, in isolamento anche 3 componenti dello staff di Marsilio dopo i contatti con Zingaretti

Non solo il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, è in isolamento domiciliare volontario dopo i recenti contatti avuti con Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio risultato positivo al Covid-19 (Coronavirus).

In isolamento domiciliare volontario sono anche 3 componenti dello staff del governatore abruzzese che erano presenti alla firma del protocollo per il potenziamento della ferrovia Pescara-Roma.

Alla riunione di martedì scorso, 3 marzo, che si è svolta nella sede del ministero dei Trasporti, a Roma, erano presenti anche il ministro Paola De Micheli e l'amministratore delegato di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), Maurizio Gentile.